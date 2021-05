Het zal me een worst wezen. De regering veroorzaakt zélf de chaos door 1) eerst te ontkennen en niet in te grijpen, dan 2) te laat in te grijpen, dan 3) halfslachtig in te grijpen, dan 4) welles-nietes spelletjes te spelen met verantwoordelijkheden, terwijl monddoekjes in Europa overal verplicht zijn, behalve in NL, dan 5) de zorg na maandenlang reactief wanbeleid nog altijd niet op te schalen, dan 6) miljarden naar de knoflooklanden te sturen, waarbij dat geld helemaal niets te maken heeft met COVID en in plaats daarvan het ongewenste systeem van Eurobonds door de strot van de belastingbetaler drukt, dan 7) successief grondrechten en vrijheden aan te tasten om de verkiezingen te beinvloeden en dan nu zeker weer te gaan bepalen wie welke vakantie waar mag boeken onder welke condities... donder maar op met je "bezorgdheid over schaduwvakanties". Regering: doe je plicht, bescherm de bevolking door te prikken, schaal de zorg op zodat infectiegetallen irrelevant worden voor de vrijheden van de rest van de samenleving en stop met het voorliegen van de gehele bevolking over het nut of de zin van maatregelen, die tot nu toe meer problemen genereren dan oplossingen. En stop met het groepsdenken, haatzaaien en het angst aanjagen van de bevolking. Stelletje kloefkappers.