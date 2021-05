Dit gaat niet om of het tijdelijk is, een vaccinatiepaspoort is een inbreuk op de eigen fysieke integriteit zoals Fleur gisteren al aangaf, precies dát is het probleem hier. Het maakt onderscheid wat wel en niet mag wanneer, om welke reden ook om fysieke redenen, of deelname wel of niet mag. En dat kan gewoon niet.

Daarnaast is het totaal overbodig binnenkort wanneer bijna iedereen is ingeënt ofwel het al heeft gehad en dan zit je wel mooi met een soort overheidsingestelde "Ausweis" die nooit had gehoeven dan wel gemogen. En geregistreerd wie het niet heeft gehad wat zomaar consequenties kan hebben op een levensloop.