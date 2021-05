We haken nog even aan, bij het achterafdebatje in een achterafzaaltje, met demissionaire achteraf bewindslieden over iets SUPERBELANGRIJKS, wat door de Rutte Doctrine al op het kamertje van Dijkhoff bekonkeld is met koffie en whisky. Krijgt die BBB-mevrouw toch gelijk. Het is half negen geweest, dus die 10 uur zijn in de knip. Schiet eens op Hugo!