Het is Bevrijdingsdag, 2021. Een demissionair kabinet waar niemand nog vertrouwen in heeft omdat het in staat is om burgers ongekend onrecht aan te doen, en niet in staat is om mensen beter en sneller te vaccineren (terwijl dat hun enige één team, één taak zou moeten zijn), komt TOCH met een systeem van medische segregatie, rechtsongelijkheid en een vorm van vaccinatiedwang. Dat blijkt uit deze brief van Hugo Kan Niks (die clown van die falende corona-app en dat miljardenoverschot aan mondkapjes), die op een heel smerig tijdstip - gisterenavond, vlak na Dodenherdenking - aan de Kamer is gestuurd:

Wat die "bepaalde activiteiten en voorzieningen in Nederland" precies zijn, is terug te lezen in het wetsvoorstel """Tijdelijke testbewijzen""": cultuur, evenementen, georganiseerde jeugdactiviteiten, horeca en sport. Oftewel geen prik, geen vrijheid als het aan motie van afgekeurde Mark en demissionaire totaalclown Hugo ligt. Ze hebben daarvoor papieren steun van de corrupte kartelbende bij de Raad van State. Het vaccinpaspoort moet worden gekoppeld aan je DigID en krijgt QR-codes die je bij "bepaalde activiteiten en voorzieningen" moet laten scannen. Systemen worden Europees EU-breed afgestemd en dat zullen ze in Brussel zelf vast heel erg geyl vinden, dit soort gecentraliseerde binnenlandse reisbewijsjes voor bars, restaurants en sportkantines.

GeenStijl was altijd al tegen het onzalige vaccinpaspoort en EU-variant "Digital Green Pass", tegen prikdwang en tegen de testsamenleving. En we zijn niet de enige: luister naar Koning Willy maar vooral naar Professor Voermans: NIET NORMAAL MAKEN WAT NIET NORMAAL IS. Er bestaat geen "tijdelijk" bij overheidsvoorstellen. En de huidige kloodtzakken in Vak K zijn ook nog eens demissionair. Laat ze ons in VRIJHEIDSNAAM niet zo'n ranzig ausweis aansmeren. Zelfs voormalig minister van afluisterzaken Ronald Plasterk zei het: Ga prikken en blijf uit privélevens. En laten we dan maar afsluiten met de grootste klassieker onder de vrijheidskwoots: "Those who would give up essential Liberty, to purchase a little temporary Safety, deserve neither Liberty nor Safety." Fuck iedereen die voor dit vaccin-ausweis is met een dikke tak.

Donderdagmorgen 6 mei om 10u30 is er een Kameroverleg over dit gore voorstel. Kun je zelf live meekijken welke partijen je vrijheid willen afpakken, 76 jaar na dato. Fijne 5 mei verder.

Reactie Partij voor de Vrijheid