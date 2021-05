U denkt misschien dat burgemeester Halsema op zonnige dagen als vandaag druk is met viruswappies op het Museumplein of virusfestivals in het Vondelpark, maar dat blijkt wel mee te vallen. Mevrouw is hartstikke druk met het oplaten van proefballonnetjes en deze keer stelt ze 'online straatverboden' voor om shaming en exposing onder jongeren tegen te gaan. Leuk voor de bühne, want jonge meisjes exposen is boehoe en alles daartegen is duimpjes omhoog. Maar kijk iets beter en u ziet alleen gebakken lucht, want Halsema rept met geen woord over de praktische invulling van dit verbod. Want hoe verbiedt de burgemeester van Amsterdam dat bepaalde mensen elkaar ontmoeten op een server in de Verenigde Staten? En zelfs als iemand niet lastig gevallen mag worden op social media, voorkomt dat dus nog steeds niet dat hun contactgegevens of naaktfoto's gedeeld worden op andere platformen. "De gemeente onderzoekt nog of het überhaupt juridisch haalbaar is", lijkt dan ook de belangrijkste zin uit het AT5-artikel. Dit is geen concreet plan om slachtoffers te helpen, maar een lege uitspraak om headlines te pakken.