Ik denk dat ze dat eigenlijk ook niet meer door hebben, hoe lekker het kan zijn om gewoon een urenlange wandeling te maken zonder puf, zweet of pijn, dat je bewonderende blikken krijgt van het andere geslacht ( of hetzelfde, al naar gelang de eigen voorkeur ) of het simpelweg kunnen genieten van een zelfgekookt maal met een lekker stukje vlees, paar smakelijke krieltjes of wat bruine rijst met een overheerlijk bereide groenteschotel.

Vind trouwens de voedingsindustrie ook wel debet daaraan. Kijk alleen maar naar de kant-en klaar maaltijden, wat er op de verpakkingen aan plaatjes staat. Vers, gezond en fris, het water loopt je ind e mond. En als je door de folie heenkijkt is het slappe, kleffe rotzooi vol conserveringsmiddelen, toevoegingen en kleur-, geur- en smaakstoffen en het zit ook nog eens tegen of op de datum qua looks. En een hoop mensen stinken er nog steeds in. Alsof bladgroente lekker fris, knapperig en vers blijft als je het langer dan een half uur geleden gesneden hebt en in een bak met kleffe saus en troep drukt. En dan heb ik het nog niet eens over de afgebroken voedingswaarden en vitamines. Vind ook echt dat voedingsleer iets is wat je kinderen op de bovenbouw basisschool al moet bijbrengen.