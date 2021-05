Facebook, Whatsapp en Instagram verneuken van alles: het maatschappelijke debat, foto's waar tepels opstaan en het respect dat u ooit had voor uw oudtante Hetty. En bovenal verneuken ze uw privacy. Maar zoals u natuurlijk al lang weet (en anders heeft u het wel gehoord van die ene vriend van u die WEL iets geeft om burgerrechten en dergelijke) is er voor appjes sturen op uw telefoon al lang een privacyvriendelijker alternatief, namelijk Signal. En de makkers van Signal hebben een leuke stunt uitgehaald. Zij claimen dat ze bovenstaande advertentiecampagne op Instagram wilden laten draaien om iedereen en zijn K-Pop luisterende chemische ingenieur (huh, red.) te doordringen van alle info die hij/zij/x aan Mark Zuckerberg in bruikleen geeft. En het grappige is: opeens blijken er bij Facebook ook ECHTE MENSEN te bestaan die REAGEREN op de beschuldigingen. Wat volgt is een hoop gewellus en genietus, maar onderaan de streep wordt Facebook nog altijd schathemeltjerijk van uw gebruiksdata. En zoals Einstein, Churchill en George Orwell al zeiden: als iets gratis is, bent u het product [hier een linkje naar de mogelijkheid een GeenStiijl Premium Erelidmaatschap af te sluiten, svp, dank, paarse broek].

