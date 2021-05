Die twee poppetjes, waarvoor je wel heel erg gerontofiel moet zijn om er als kiezer voor warm te lopen, en de nadagen van een "Empire": het is wel heel erg snel gegaan. De VS wentelen zich in oorlogsretoriek, met een paar slaafse volgelingetjes (hoi Nederlandje), Old White Money en die nouveau riches in Silicon (*) Valley vullen nog even met een noodgang hun zakken en het gaat over een social media account?

Het is dat de term Critical Theory al voor de zoveelste keer gecoined is, anders had ondergetekende er de grootste lol mee gehad. Alleen al de woordspelingen op Kritiek. Desnoods in het Engels (de taal, niet Friedrich). Hoe moet dat eigenlijk, een social media account aanmaken? Ik hou ook wel van een beetje gezelligheid. Niet te vaak, maar toch!

(*) Mijn spellingchecker geeft Silicone, toch nog ergens een AI met gevoel voor humor.