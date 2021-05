Persvrijheid hebben we hier voor 100%. Als er nog debiele krantjes in de bus vallen met de naam Gezond Verstand Krant is er niks mis met de persvrijheid. Wel kan je wat vraagtekens plaatsen bij de toenemende omarming van wappie-nieuws en vooral van mensen die opeens blijken te zijn overgegaan naar de andere kant, alsof de Invasion Of the Bodysnatchers nog steeds gaande is.

Om de zoveel tijd krijg je het bericht dat iemands ouders, zus, broer of kennis opeens niet meer voor rede vatbaar is en alleen nog maar complot-kletspraat uitslaat. Familiebezoekjes worden maar vermeden om de sfeer maar niet te laten verzieken door zinloze discussies met deze nieuwe religieuzen. "En nu we het er toch over hebben: Die Bill Gates he...."

Het is een besmettelijke ziekte, die ontstaan is omdat men zich niet meer live tot elkaar verhoudt, maar vooral nog online. Live kwam je die mix tegen van alle meningen, in de kroeg, in je buurthuis, op straat, waar de extreme visies de uitzondering waren. Online zwem je onmiddelijk de fuik in van die niche van gelijkgestemden, die opgeteld in absolute aantalen dan weer aanzienlijk in omvang blijkt, maar relatief gezien veel minder maar dan is het al te laat. Door die bubbel van gelijkgestemden waan je jezelf in de wereld van de nieuwe waarheid. In die bubbel waant men zich red-pilled tegenover de schapen. Men meent speciaal te zijn en noemt zich "kritisch", waar de kritiek op de eigen waanbeelden volledig is weggevallen. Opeens is "de MSM" een bron van fake-news geworden. Is de onlogica de nieuwe logica geworden. En dit is nog maar het begin. Er zijn er, die voorspellen dat het aandeel nonsens en nepnieuws uiteindelijk nog vele malen groter gaat worden. Bereid je er maar op voor dat de werkelijkheid niet meer kenbaar zal zijn omdat die niet meer te onderscheiden zal zijn van de nep-wereld. Fake news zal de belangrijkste nieuwsbron worden. De democratie, de wetenschap, de rede zal het snel gaan verliezen van de waan, de kolder en de flauwekul. De panelen van GS zijn daarvoor een aardige graadmeter, omdat wappies en die zogenaamde "kritische geesten" zich hier extra lijken te roeren.