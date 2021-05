Nauwgezette reconstructie van de gebeurtenissen

Oh, het zware leven van taxichauffeurs. Alle klanten stappen massaal over op Uber en degenen die nog instappen lullen de oren van uw kop met hun levensverhaal of zijn dronken studenten die het interieur trakteren op een gratis laag barf. Maar in Tilburg is, zoals alles, ook het taxileven een stukje erger. Daar probeerde een passagier het touchscreen van het busje te bedienen met kogels. Deze afstandbediening bleek geen groot succes, want het beeldschermpje stierf een tragische dood en de rit eindigde abrupt voor de knallende sneuneus. De reden voor deze bijzondere variant van een drive-by is onbekend, maar de schutter is een bekende van de politie (niemand is verbaasd), dus die mag binnenkort tekst en uitleg geven. De chauffeur is zijn taxi voorlopig kwijt voor politieonderzoek, dus die moet voorlopig een Ubertje pakken. Wel zo veilig.