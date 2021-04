De CIA rekruteert al decennia spionnen over de hele wereld, en heeft ooit onderzoek gedaan naar motivatie en loyaliteit. Welke spionnen waren het meest of minst loyaal? De meest loyale spionnen waren die gemotiveerd werden door ideologische overeenstemming met Amerika. Daarop volgde chantage als motivatie, en de minst loyalen waren degenen die spion werden om financiele redenen.

Een paar eeuwen terug had je de Hugenoten, protestantse Fransen die vervolgd werden door de Katholieke regering daar. Nederland gold indertijd als een protestants bolwerk, wat dus ideologische overeenstemming was, en vluchtelingen die in die tijd naar Nederland kwamen zijn geruisloos geintegreerd.

Ik herinner me nog goed een interview met een Bosnische vluchteling op TV in de jaren '90. Het was 1 lange scheldpartij op Nederland. Er was echt helemaal niets goeds of leuks aan Nederland. Toen de journalist vroeg waarom hij niet terug naar Bosnie ging, omdat de burgeroorlog daar voorbij was, antwoordde de vluchteling dat hij in Nederland een uitkering kreeg en in Bosnie niet, dus bleef hij maar hier.

Kortom, via ons sociale stelsel gebruiken we gratis geld als lokmiddel om mensen over te halen om hier te komen en te blijven, die hier eigenlijk helemaal niet willen zijn, en zijn vervolgens verbaast dat die mensen helemaal niet gemotiveerd zijn om te integreren.