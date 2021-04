Woensdag is het Nationale Terrasdag, want dan mogen we weer. De natuur helpt een handje, want woensdag wordt tevens de mooiste dag van de week. Met een graadje of 16 niet schokkend warm, maar wel met genoeg zon om je bakkes in te leggen. Uit de wind en in de zon: prima te doen. En als u echt warmte wilt, dan bestelt u maar een bittergarnituurtje. Wel even opletten waar uw derrière landt voor een buitenbiertje, want in Nijmegen, Eibergen en andere plaatsen blijven sommige principebarren voorlopig nog dicht vanwege hun onderbuikgevoel. De rest van de Nederlandse horeca trekt zich daar gelukkig niets van aan, dus kunnen we woensdag onze kont op een ietwat oncomfortabel terrasstoeltje planten voor het eerste terrasbiertje van het seizoen. Even lekker in de zon niet denken aan het werk, de zeurende vrouw of die overvolle ic's. Proost alvast!

Vergeet de anderhalve meter niet