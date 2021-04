Je kunt veel zeggen over Wierd Duk. Dat hij een ontzettende corona-angsthaas is bijvoorbeeld en dit de eerste helft van vorig jaar te zwaar doorklonk in zijn artikelen en (normaliter steengoede) podcast.

Maar ergens afgelopen jaar werd hij weer zichzelf. Nog steeds zelf bang voor corona (hij is een risicogroeper) en dat steekt hij ook niet onder stoelen of banken, maar ondertussen heel veel oog voor “de andere kant”. Mensen die onderbouwd kritisch zijn op de maatregelen, maar niet gehoord worden, krijgen bij Wierd een podium. Zonder enige ondertoon, maar gewoon: dit is hoe die mensen erover denken, en daar valt ook genoeg voor te zeggen. Argumenten, geen sentimenten. En daarmee daadwerkelijk van twee kanten belichten.

Het is bijna treurig dat zoiets in 2021 op journalistiek vlak een uitzondering is, maar dat is het helaas wel.

Hij deugt in ieder geval, die Wierd.