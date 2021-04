Los van alle andere bezwaren. Het is schrijnend hoe onze politie nauwelijks de gewelddadige criminaliteit aan kan pakken. En daarom steeds meer politietaken bij de burgers neerlegt; en die burger fors beboet als die dat ongevraagde politiewerk verzuimt. Zoals nu weer het controleren van vaccinatiepaspoorten.

Of eerder het plan mensen verplicht te laten testen voor ze ergens naar toe mogen. Terwijl testkits niet eens betrouwbaar zijn op mensen die geen klachten hebben. Maar aan die testkits geven we dus "even" een miljard euro uit, terwijl de politie minder dan 13 miljard te besteden heeft. Alle verhoudingen zijn zoek.

Sinds Plasterk uit de politiek is vertrokken ben ik het best vaak met hem eens. Waar ik een beetje van baal is dat men kennelijk de politiek eerst de rug toe moet keren om zinnige dingen te kunnen zeggen. Waarom mogen feiten en logica geen rol spelen als het er toe doet; namelijk als er beleid gemaakt wordt?

Van Plasterk komt ook dit pareltje over Timmerfrans. nos.nl/artikel/2150253-timmermans-dee...

Frans verweet Plasterk heel serieus "je bent een problem solver, maar problemen moet je koesteren".

Dat is de essentie van alle problemen, vrees ik.

Vandaag las ik dat er weer 600 miljoen euro extra naar jeugdzorg moet. Een gevolg van een "bezuinigingsronde" in 2015 waarbij die jeugdzorg van de overheid naar de gemeenten ging. Onzin natuurlijk, wist iedereen toen al. Bezuinigen op de jeugdzorg doe je door te bezuinigen op de jeugdzorg; niet door die rekening tussen diverse overheden heen en weer te schuiven. In het beste geval blijft die rekening even hoog; vestzak-broekzak.

Maar die kans is nihil; veel waarschijnlijker is dat de rekening fors omhoog gaat. Op de werkvloer verandert er niet veel, maar aan de top des te meer. De bestaande organisatiestructuur wordt overbodig; goedbetaalde ambtenaren worden uitgekocht of overgeplaatst. En er moeten nieuwe organisatiestructuren opgebouwd worden; en daarbij hebben de gemeenten niet de sterkste onderhandelingspositie.

Voor iedereen die gelooft dat de politiek er op uit is problemen op te lossen is dit onbegrijpelijk. Maar het wordt begrijpelijk als we politiek zien als een baantjesmachine voor talentloze jaknikkers. Dan is het creëren van een probleem ineens een mooie kans op promotie. Reken maar dat al heel wat commissies, (advies-) raden en task forces zich met de verhuizing van jeugdzorg hebben bezig gehouden. En alles daar omheen; functioneren, financiering, etc.

Ook dat volstrekt nutteloze vaccinatiepaspoort gaat een paar mensen heel veel geld opleveren. Net als de onhaalbare en onbetaalbare "energietransitie", de door corrupte faalhazen geleide EU. Nederland wordt verneukt door baantjesmachines.