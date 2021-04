Tombola-ambtenaar Jaap van Dissel is op zijn labjas getrapt omdat Mark & Hugo hun fopversoepelingen "te vroeg" zouden hebben ingezet. Aartsleugenaar Mark Rutte blijkt weer eens gelogen te hebben over groepsimmuniteit, de schielijk ingetrokken uiting van de premier uit zijn eerste Torentjestoespraak van een jaar geleden, die volgens wobdocumenten wel degelijk de gekozen strategie van vvd & OMT was. Maar "we" horen ineens weer bij "de wereldtop" van priklanden dus Hugo de Selfiekicker zal breed lachend gratis bier uitdelen aan een foppositie in de Kamer die bestaat uit 144 ja-schenk-ons-nog-maar-eens-bij-knikkers, 1 sceptische SP'er, 1 Esther Ouwehand in bloedvorm, 1 pillenbek van DENK die aan het vasten is en dus geen bier blieft, 2 frisse nieuwkomers Gloria Trekker en - ffs - Sylvana Simons en 1 afwezige Grolschterriër die helaas zo moe als een hond is. Kortom, opnieuw een wandeling in een park vol staatspicknicktafels voor deze demissionaire kartelcoalitie. De livestream staat na de lees verder, zelf slaan we ff over want we zijn in Niger vandaag en daar is het internet niet snel genoeg om te kunnen notuleren.

RIVM Update: +9650 Feestende Fieldlabbers onderweg naar Gran Canaria

Ja toch weer alles wat hij zegt. Inclusief kater