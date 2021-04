Ten eerste niets nieuws natuurlijk. In 2017 pleitte De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) al de taaltoets voor de hbo-lerarenopleiding (!) af te schaffen. En Theodore Dalrymple schreef in 2006 al schamperend over Steven Pinkers boek The Language Instinct uit 1994, dat hetzelfde pleidooi voert. Maar goed, omdat we in Nederland nooit iets zelf bedenken is het bovenstaande opiniestuk natuurlijk ook weer gebaseerd op iets dat in Engeland plaatsvond, namelijk dat studenten aan Hull University geen minpunten meer krijgen voor incorrect taalgebruik.

En nu dus in tranendal Nederland van de hand van Hilde Roothart, masterstudent Crossover Creativity aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Eerst allemaal ingewikkelde citaten van De Saussure en Wittgenstein - wier werk wij natuurlijk van kaft tot kaft achterstevoren kennen - om het stuk uiteindelijk aanzienlijk minder verfijnd te concluderen: "Zolang we in de taal aandacht blijven besteden aan hoog en laag, het onderscheid tussen langue en parole, geletterdheid en taalvaardigheid, wordt de taal gekoloniseerd door een homogene groep Noord-­Europese, witte, mannelijke en elitaire mensen." Ja, zo hadden De Saussure (1857 - 1913) en Wittgenstein (1989 - 1951) het ongetwijfeld bedoeld.

Ach, kunnen we wel weer betogen dat onderwijs en de echte wereld twee verschillende dingen zijn, HR-afdelingen absoluut wél geven om correct taalgebruik in sollicitatiebrieven, en het afschaffen van taaleisen bestaande ongelijkheid dus eerder verergert dan verhelpt, maar dat had Kitty al gedaan dus laat ook maar.

[Wijzen op taalfouten in dit artikel mag via spartacus@geenstijl.nl]

Rogue Ruud neemt geen gevangenen

Zie je wel!