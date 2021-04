: Verdorie, kunnen de maanden het ook al oplopen? Maar er is nooit gezegd dat de vaccins 100% bescherming bieden tegen het virus. Allemaal ophef daarover in die Twitter draden maar dat zijn gewoon mensen die verkeerd zijn geïnformeerd. Het doel van het vaccin is dat wanneer je covid-19 krijgt je niet zo ziek wordt als dat je zou worden zonder vaccinatie, en dan niet opgenomen hoeft te worden in het ziekenhuis. Die kans is er nog steeds (de percentages dekking op de vaccins geeft aan hoeveel minder kans je hebt dat je in het ziekenhuis belandt), maar zelfs dan heb je een betere kans dat je niet zwaar behandeld hoeft te worden (beademing, IC) dan zonder vaccinatie.



Een boel mensen die in de loop van afgelopen jaar covid-19 hebben gehad en niet eens in het ziekenhuis zijn beland, hebben daar lang last van gehad (6 maanden+) of hebben er nog steeds last van. Benauwdheid, moeheid, geen energie, pijn in lichaamsdelen, etc.



Ik wil het gewoon niet hebben. Geef mijn covid maar aan Fikkie.