Attentie masturbatiemakkers! Jarenlang heeft u geoefend op uw zolderkamer. Dag in dag uit vol eenzame trainingen. Maar het is niet voor niets geweest, want uit Scandinavië komt een roep om uw hulp. Zweedse deernen zitten zonder zaad. Te weinig Zweedse heren salueren hun generaal bij de lokale banken, waardoor de wachttijden voor kunstmatige inseminatie rap oploopt. "We hebben bijna geen sperma meer. We hebben nog nooit zo weinig donateurs gehad als vorig jaar", verklaart arts Ann Thurin Kjellberg. En dat is treurig, want waar zij smachten naar vitale zwemmers, sterven deze potente voortplanters hier roemloos in afgedankte handdoeken. Nu roepen de zaadkluizen in eerste instantie de Zweedse mannen op om vaker te doneren, maar voor het geval dat die het niet meer trekken laten we vast weten dat Nederland klaarstaat. Onze zolderkamerstrijders vormen een Boskalis-donatievloot van sjorschuiten die deze gestrande kinderwensen weer snel vlot trekt. Nederland is niet bang om de mouwen op te stropen en aan de slag te gaan. Voor Zweden. Voor de toekomst.