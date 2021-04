:

Het dna verhaal over het creëren van de moderne mens vind ik aannemelijker dan de big bang theorie.

De gehele geschiedenis en alle andere verzinsels eromheen is één grote misleiding.

Leven in een paradijs is een eigen keuze die je gaandeweg in het leven maakt. Voor mij maakt het niet uit of iemand zijn leven als een trauma ervaart of een paradijselijk leven leidt. Die keuze maken we in het moment zelf.