We weten inmiddels wel dat onze vaccinatiestrategie (het woord 'strategie' verraadt tenminste nog dat er een idee achter zit) vrij sneu is. Dat krijgen we dagelijks mee, dat horen we van huisartsen, dat zien we in berichten op sociale media, we horen het uit de mond van de 'experts' en we krijgen het gewoon mee in onze eigen omgeving. Mensen die huisartsen bellen en meteen aan de beurt zijn, huisartsen die het hebben over verdrietige bezettingsgraden, priklocaties die leeg staan, vaccins die worden weggegooid. We schreven er zelf ook al over: de gekmakende traagheid, het paniekvoetbal, de incompetentie, de lethargie, de weigering om met de vuist op tafel te slaan, de willekeur, het giswerk, de chaos, de loze beloftes en de flagrante leugens: gékmakend. En dan gaat er een keer iets goed, zoals het verdelen van restvaccins over kwetsbaren die niet op de priklijst staan, dan maakt Hugo de Jonge er een einde aan. Want... regeltjeszucht, of zo. Of bureaucratie. We weten het gewoon niet. Bij iedere instelling, bij iedere instantie en bij ieder bedrijf hadden er al honderd koppen over de vloer gerold en bij ons zit-ie vast als kauwgom onder de schoen, die prutser met z'n witte piano, die meer dan een jaar de tijd heeft gehad het te proberen, om IETS te proberen, maar hij is simpelweg niet capabel genoeg.

Dan is het goed om af en toe weer met de neus op de feiten gedrukt te worden, zoals door deze onthutsende repo van terriër Siebe Sietsma van Nieuwsuur. We zullen de bevindingen over de vaccinatiecampagne voor kwetsbaren en ouderen niet helemaal gaan herkauwen, maar ÁLLES ging fout. Álles. Het lachwekkende gekonkel met de logistiek en het ompakken van de vaccins, de hemeltergende halsstarrigheid en de eigenwijsheid van die jokers bij het RIVM (ook daar mogen inmiddels wel wat poppetjes opzouten), Hugo de Jonge die kennelijk met zijn kop vast zat achter een gezichtsbruiner, de voorrang van het gebruik van het Moderna-vaccins voor huisartsen, de glasharde leugens daarover en dan die vreselijke uit een paarse broek gepompte teksten als 'wij herkennen ons niet in het geschetste beeld'. Nou, wij herkennen ons niet in het geschetste beeld dat Hugo de Jonge onze minister moet zijn. En als je het allemaal zo op een rijtje zet kun je denken: nou nou wat een giftige pen, maar er zijn gewoon DODEN gevallen. Mensen die gewoon nog voor zichzelf konden zorgen, mensen die een visje haalden op de markt, mensen die gingen kaarten met vrienden - die mensen zijn gewoon DOOD. In een graf, in een verbrandingsoven, dood. Dood door geklungel.

Vervolgens stuurt Sietsma wat vragen naar het ministerie en dan krijgt-ie dit terug: "Het ministerie van Volksgezondheid zegt vanwege drukte geen antwoord te kunnen geven op vragen." Grappig is dat, want Hugo de Jonge maakt vrijwel iedere dag tijd om zijn Prodent-muil voor de lens van een of andere onbenullige influencer te schuiven dus dan had hij ook wel effe kunnen kijken naar de vragen van Sietsma, nietwaar? Enfin, vanmiddag debatteert de hele Smeetsloze meute in de Tweede Kamer, waar ze tussen de dagenlange vergaderingen over de kwaliteiten van Vera Bergkamp door hebben besloten ook een keertje wat aandacht te besteden aan een wereldwijde pandemie. Dan mag Hugo de Jonge weer allemaal dingen beloven, dan zegt iedereen: "Ja is goed hoor Hugo", en dan mag die konkelclown weer aanmodderen. We zijn er écht. Helemaal. Klaar mee.