Defensie is in ons polderlandje een enorm verwaarloosd kindje, maar heel soms mogen ze toch nieuw speelgoed in ontvangst nemen. Vandaag is zo'n dag, want de eerste vernieuwe Chinook landt op vliegbasis Gilze-Rijen. De CH-47F MYII CAAS is de eerste van de in totaal twintig geüpdate versies van de dubbelrotor die we bij Boeing hebben besteld. U ziet het misschien niet meteen, maar de vernieuwde gigant is weer helemaal bij de tijd. Moderne navigatieapparatuur, infraroodonderdrukkingssysteem, raketwaarschuwingssysteem, Apple-carplay en verwarmde bekerhouders: de nieuwe Chinook heeft het bijna allemaal. Deze heerlijke unit is klaar om kont te trappen in de probleemhaarden van de wereld of gewoon een emmertje water op een lokale natuurhaard te dumpen. Onze jongens hebben al uitgebreid getraind met het nieuwe model in de Verenigde Staten en nu landt het nieuwe monster eindelijk in Nederland. Geniet ervan jongens!