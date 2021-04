Vandaag, de eerste dag van de rest van ons gelukkige leven. De eerste 79.200 Janssen-vaccins arriveren in Oss, de prachtige vaccinatiehoofdstad van Nederland. Het verdelen van de vaccins over, in eerste instantie de ziekenhuizen, verloopt ongelooflijk soepel en voorspoedig. Niet normaal. Alle andere landen van Europa kijken naar de gezwinde doch nauwkeurige verdeling van de Janssen-vaccins en denken: goh die urgentie plots bij de Nederlanders, het lijkt wel of zij beseffen dat er sprake is van een wereldwijde pandemie. Er zijn dan ook helemaal geen kinken in de kabels, precies 0. Niemand heeft te weinig vaccins en niemand heeft te veel vaccins. De toewijzing en het aanvragen van de vaccins loopt gesmeerd. Het toedienen van de vaccins gaat ook als een speer. Ook doet Nederland niet aan paniekvoetbal als er ergens in het land een vrouw, die tussen het roken van een baal shag per dag door een vaccin heeft gekregen, een bloedstolsel krijgt. Iedereen kijkt nuchter naar de bijwerkingen en de voor- en nadelen en uiteindelijk staan alle neuzen uiteraard dezelfde kant op: prikken prikken prikken. Kroegen open, winkels open, oprotten met die avondklok. Het vaccin van Janssen blijkt heel goed te werken en je hebt er maar één prik voor nodig, het is geweldig. De huid van de helemaal opgeleefde Hugo de Jonge is pardoes veranderd van dof in glanzend en energiek. Meneer doet ineens wél zijn best en in de zomer staan we met z'n allen te rauzen op een of ander festival. "Vanaf de levering van het vaccin van Janssen heeft Hugo wel echt zijn beste beentje voorgezet", zegt iemand. De rest knikt instemmend terwijl we 300 bier bestellen.

FOTO UPDATE - Kijk! Een pallet Janssen! Aangeleverd door koeriers uit... POLEN

Tering dat was een rare droom