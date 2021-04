De bergers van Boskalis (nationale helden, waar blijft dat standbeeld?) flikken het weer. Ze hebben het stuurloze probleemschip Eemslift Hendrika aan sleepboten weten te koppelen en zo controle gekregen over de rondzwalkende gigant. "We hopen vandaag een fjord binnen te mogen varen, daar is het wat rustiger. We gaan dan het schip stabiliseren, dat het weer mooi recht overeind komt te staan. Daarna afmeren en dan zit de klus er weer op." Hoppa, weer een schip gered en de biertjes aan het eind van de dag meer dan verdiend. Helaas blijft het dweilen met de kraan open, want dit lijkt het voorjaar van de faalschepen en de problemen ontstaan steeds dichter bij huis. Voor de kust van Ameland verloor containerschip Baltic Tern gisteren vijf containers en dinsdagavond liep het roer van containerschip de Escape vast voor de kust van Vlieland (lolkoers). Deze incidenten zorgen voor onrust op de Waddeneilanden. De eilandburgemeesters en Stichting De Noordzee stellen dat de regering te veel risico neemt met de scheepvaart via de zuidroute die vlak langs de eilanden loopt en onvoldoende heeft geleerd van de containerramp met de MSC Zoe. Het lijkt het een kwestie van tijd voordat het weer enorm fout gaat bij de Waddeneilanden. Den Haag die risico's in de noordelijke delen van het land negeert vanwege economische belangen... we kunnen het ons haast niet voorstellen.

