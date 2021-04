Als je na ruim 20 jaar nog steeds aan 'the beginning of the road' staat, dan moet je wel ontzettend dom zijn als je gelooft dat alleen "the weeks and month ahead will show how far we can go on this road together".

Uiteraard gelooft dat moordlustige haatwijf dat zelf ook helemaal niet, zij is uitsluitend geïnteresseerd in wat er voor haar persoonlijk in het vat zit. En Erdogan zal netzomin vies zijn van het nodige smeergeld als zijzelf, Merkel of Rutte.