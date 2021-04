Het is officieel en het is superrrrrbelangrijk. Totale hengst André Hazes ging voor het zingen de kerk uit bij Monique en nu zingt hij lange liedjes in de kerk van Sarah van Soelen, ook een soort Monique, maar dan 150 jaar jonger. Niet zo heel lang geleden leefde Dreetje alsof het zijn laatste dag was bij Monique, maar toen dreef de fles hem in de armen van Bridget Maasland, dat ging helemaal mis op de plee tijdens een vakantie waar Monique heel toevallig ook bij aanwezig was, waarna Dreet zich weer verloofde met Monique, een tatoeage liet zetten voor Monique, maar dat ging mis op vakantie en nu is zijn schoonvader zijn beste vriend en de dochter van zijn beste vriend is inmiddels 'zijn meisje', degene met wie hij het nu weer uit probeert te zingen. Gelukkig heeft Hazes een goede vriend aan Wesley Sneijder, die hem kan voorzien in tips over het in stand houden van relaties. Het is heel verwarrend maar het is tevens prachtig, deze ontluikende grotemensenliefde tussen twee personen die helemaal puur natuur zijn. Gefeliciteerd Dreet, we wachten met smart op je nieuwe album.