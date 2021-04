We maakten ons gisteren even druk om de staat van het Nederlandse schip Eemslift Hendrika voor de kust van Noorwegen en aangezien het schip vandaag stuurloos ronddobbert zonder bemanningsleden en het ieder moment kan kapseizen zouden we ons nog meer zorgen moeten maken. Maar alle stress viel weg zodra we lazen dat Boskalis onderweg is om te helpen. Waar we ons vroeger als natie verzamelde rond het Nederlands elftal of de koning, is het tegenwoordig Boskalis die ons oranje lampje van nationale trots feller doet schijnen. De absolute helden van het Suez-kanaal zijn nog nauwelijks bijgekomen van het redden van de wereld en gaan nu op pad om de nationale broeder in nood te redden. Deze keer is het dochteronderneming Smit die in actie komt, maar daar kleurt ons ankertje niet minder rood-wit-blauw van. Alles komt goed zodra de Nederlandse Avengers het ruime sop kiezen. Voorwaarts Boskalis, we salueren u!

Dikke beelden redding bemanning

Suez-vervolg nooit uit te sluiten