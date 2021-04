:

Beste Kees, alle waardering voor je muzikale prestaties en evengoefe vrienden, maar je oordeel over deze mannen is dat van een landrot. Geen enkele zeeman denkt "Pfff storm? Fuck it. We gaan lekker toch." Daarvoor hebben ze teveel respect voor de zee en teveel kennis van de krachten die op een schip staan.

Wind als deze is met een schip van >100 meter goed te doen, zelfs in die lastige wateren.

Schuivende lading is een ander ding. Het is een risico dat altijd aanwezig is. Metaalmoeheid of bevestigingspunten die niet sterk genoeg zijn op de te vervoeren spullen zijn nooit 100% te voorkomen.

Verderop heb ik het al een keer geschreven, dit zijn moedige mannen die het niet verdienen om vanuit een comfortabel huis aan de wal te worden bespot.