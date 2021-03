En dat komt volgens een enquête van Oxfam Novib (hielden wel seksfeesten met minderjarige prostituees maar hebben geen babies vermoord in Haïti) en de People's Vaccine Alliance dus door de oneerlijke verdeling van vaccins tussen rijke en arme landen. Het rapport is in feite een pleidooi om vaccins nagenoeg gratis te maken voor armere landen, en het lijkt wel degelijk een punt te hebben. In het kort: als de derde wereld zolang ongevaccineerd blijft ontstaan daar mutaties waar onze eigen vaccinaties weinig tot niets tegen uithalen. Zuid-Afrika is bijvoorbeeld begin februari gestopt met AstraZeneca omdat het niets doet tegen de Zuid-Afrikaanse variant.

Enfin, de experts dan."Gregg Gonsalves, universitair hoofddocent epidemiologie aan de Yale University: "Doordat miljoenen mensen over de hele wereld met corona geïnfecteerd zijn, ontstaan er iedere dag nieuwe mutaties die resistenter zijn dan hun voorgangers. Het virus kent geen grenzen en nieuwe varianten, ergens op aarde, betekenen dat niemand van ons veilig is."" 'Niemand veilig', tsja, het is maar wat je met veilig bedoelt natuurlijk. En weet u wat ook geen grenzen kent? DIT LAND.

Maar goed, ook doorgeleerden die niet aan de enquête meededen beamen de strekking. Viroloog en OMT-lid Marion Koopmans, verbonden aan het Erasmus MC: "Hoe meer circulatie er is in groepen die al deels immuniteit hebben, hoe groter de kans op een selectie van virussen die daaraan ontsnappen. Dus het is inderdaad een wereldwijd probleem en het moet wereldwijd aangepakt worden."

De EU lijkt vooralsnog weinig te voelen voor het opschorten van patentbeschermingen. "Onder meer de Europese Unie ziet daar tot nu toe niets in, met het argument dat farmaceutische bedrijven niet moeten worden ontmoedigd om geld en tijd te steken in het ontwikkelen van de vaccins."

Ondertussen lijkt er ook goed nieuws te zijn, in ieder geval voor het originele virus. Volgens een studie van het US Centers for Disease Control and Prevention geeft AstraZeneca na twee shots maar liefst 90% bescherming tegen besmet worden door het virus. Het uitblijven van bescherming tegen besmetting was een van de grootste kritiekpunten op het strenge vaccinatiebeleid, maar dat lijkt deze studie nu dus te ondervangen.

Aan de andere kant zijn er natuurlijk weer vaccin-immunologen en arts-microbiologen die ervoor pleiten mensen buiten de risicogroep gewoon helemaal niet te vaccineren omdat het ineffectief, onwenselijk en de verkapte verplichting is onethisch is.

Maar goed, dit is dus waar we onherroepelijk heen gaan: het originele vaccin volstaat niet en er zal dus herhaaldelijk tegen nieuwe mutaties gevaccineerd moeten worden. Is dat wenselijk? Is daar draagvlak voor? En is impliciete verplichting middels een vaccinatiepaspoort waarschijnlijk illegaal (ja) en creëert het een medische big pharma klassenmaatschappij (ja)?