Ik geloof zo maar alles wat ze zegt, maar ja, ik ben een sentimentele ouwe zak en 'a sucker for her pretty face'.

Overigens, Eva Vlaardingerbroek in Zweden....... Hoe is het eigenlijk met Anne Fleur Dekker? Hoor je niets meer over/van. Was een aantal jaren geleden bij wijze van spreken niet weg te slaan uit het nieuws, was een soort 'voorvrouw' van de SJWers, deed verslag van protesten/rellen in een Duitse stad waar de G7 of G20 of whatever vergaderde, weet ik nog, maar onderging een soort prachtige metamorfose - ik geloof toen ze een vriendje kreeg die bij Forum zat - een soort van omgekeerd 'woke' gebeuren, nou ja, een soort woke maar dan richting de 'normaliteit'. Het laatste wat ik meen over haar gelezen te hebben, maar dat moet alweer twee jaar geleden zijn op zijn minst, is dat ze ergens in Italia woonde. Nog steeds? Nou ja, ik hoop maar dat het goed met haar gaat.