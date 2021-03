Persoonsgegevens van Nederlanders lekken uit alsof ze zijn opgeslagen in een incontinente oma. Duizenden organisaties krijgen het niet voor elkaar om de benodigde Tena Lady aan het systeem toe te voegen om privacygevoelige gegevens binnenboord te houden. Deze ochtend blijkt dat uw gegevens deze keer bij garagebedrijven uit het systeem zijn gevist, maar het kan net zo goed gebeuren bij ticketverkopers, de GGD of universiteiten. Als consument is hier vrijwel niets tegen te doen, want iedere dienst en zijn moederbedrijf eist tegenwoordig uw gegevens voordat ze service leveren. We hebben wel een Autoriteit Persoonsgegevens, maar die is zo onderbemand dat het voelt alsof ze de Titanic proberen te redden door te hozen met een vingerhoedje. "Door tekort aan personeel en budget bij de AP krijgen datalekken te weinig opvolging: van de 27.000 datalekken in 2019 leidt maar 0,3% tot onderzoek." Oftewel, wen er maar aan dat uw persoonsgegevens nergens veilig zijn en blijf extra alert op oplichters, want beetje goede databescherming is blijkbaar te veel gevraagd.

Garagelek was wel een joekel