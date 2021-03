Kijk, Nederland. Dat u in januari geen bier op het terras kocht, dat snappen we. Het was hartstikke koud in januari en de terrassen waren dicht. En dat u in januari niet naar de kapper ging, dat snappen we ook. U zat toch maar de hele tijd binnen in januari en de kappers waren dicht. Maar dat u in januari ook geen 'duurzame goederen' hebt gekocht, dat zegt eigenlijk wel alles over de economische crisis die ons te wachten staat als we ergens in 2024 eindelijk zijn uitgevaccineerd. "In januari hebben consumenten 25,1 procent minder aan duurzame goederen besteed dan in januari 2020. Dit is de grootste krimp van de uitgaven aan duurzame goederen sinds het begin van tijdreeks in 2000. Consumenten gaven veel minder uit aan kleding, woninginrichtingsartikelen, elektrische apparatuur en vervoermiddelen dan een jaar eerder." Dit gaat fout mensen. Dit is geen V-shaped recovery, dit is een labda-shaped downfall. Ga dingen kopen. Kleding, wonininrichtingsartikelen, elektrische apparatuur of vervoermiddelen bijvoorbeeld. Red dit land!