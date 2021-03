:

Ja, daar zal Ploumen nu wel erg veel spijt van hebben, dat ze gezegd heeft niet alleen tot een kabinet toe te treden, maar alleen op voorwaarde dat GL meekomt (of SP, maar dat is onwaarschijnlijker).

De pest is, dat GL totaal niet nodig is voor een meerderheid (hooguit in de Eerste Kamer, dat weet ik niet), dat GL de grootste verliezer van deze verkiezingen is, dat GL er verantwoordelijk voor is dat er een vertegenwoordiger van de Moslimbroederschap in de TK komt, of, als ze dat niet is, op zijn minst iemand die hét symbool van vrouwenonderdrukking/ongelijkheid, de hoofddoek, introduceert in het hart van de Nederlandse moderne, vrije, seculiere democratie.

Maar een biertje zegt dat de PvdA GL achter elkaar laat vallen als dat ''nodig is in het landsbelang'', want ''het land moet toch geregeerd worden'', enzo.

Overigens, als ik Joost Eerdmans was, zou ik nooit in Rutte IV plaatsnemen, als dat al een reële mogelijkheid zou zijn. Je zit er dan alleen en uitsluitend om de coalitie aan een meerderheid te helpen, en vanwege die 8 zetels in de Eerste Kamer, maar verder heb je geen of nauwelijks invloed op het programma, en zul je totaal onzichtbaar worden. Je kunt veel beter als nieuwe partij je profileren in de oppositie: dan ben je totaal vrij, kunt je partijprogramma-standpunten goed over het voetlicht brengen, en hopen op winst bij de volgende TK verkiezingen, en dán eventueel kijken wat regeringsdeelname oplevert.

Maar nu? Het lijkt me sterk dat JA21 gevraagd zal worden, en zo ja, dan zou ik het gewoon niet doen. Te riskant.