: Soms wel: anarchistische bewegingen worden ook als extreem-links gezien en die hebben doorgaans niet veel op met communisten. Net zoals sommige andere groepjes die zich "links" noemen overigens.

Maar goed, u gaat met uw reactie natuurlijk wel erg gemakkelijk voorbij aan het punt van HA BIER!1! dat extreemlinkse bewegingen raakvlakken hebben met datgene wat ze zeggen te bestrijden (fascisme).

Hier wat voorbeelden:

1. Een van de veelgenoemde eigenschappen van het fascisme is dat zij antidemocratisch, autoritair en antiliberaal is.

In feite zijn extreemlinkse groeperingen, waaronder Antifa, net zo: binnen die groepen bestaat er maar één waarheid en is er geen tot weinig ruimte voor een afwijkend geluid of een eigen manier van handelen. Het zal altijd moeten passen binnen erg strakke kaders. Het niet handelen binnen deze kaders leidt tot sancties, zoals uitsluiting of geweld.

2. Fascisten zochten en maakten actief vijanden, zodat zij mensen en groeperingen hadden waar zij zich op konden botvieren.

Dat is in sommige gevallen niet veel anders bij extreemlinkse groeperingen: als er geen "fascisten", "racisten" of andere foute figuren en groeperingen te vinden zijn, dan verzinnen ze die zelf wel door lukraak maar met eerdergenoemde labels te gaan strooien en mensen en groeperingen in één klap tot "vijand" te bombarderen.

3. De fascisten waren niet vies van het gebruik van geweld en bedreiging om hun standpunten op te dringen aan anderen en tegenstanders "onschadelijk te maken". Geweld, bedreiging en het plegen van andere strafbare feiten waren "legitieme" middelen, mits zij maar gericht waren tegen de "vijand".

Extreemlinkse groeperingen doen niets anders dan het bovenstaande. Denk aan de vele demonstraties die met geweld worden verstoord door Antifa en vergelijkbare groeperingen, de bezetting van stallen en het vernielen van eigendommen van personen die "(fout-)rechts" zijn.