Jaloersmakende beelden uit het verre Vegas, waar ze dankzij Trumpie al een tijdje aan het prikken zijn, en aan het bier, in een zwembad, met halfnakende vrouwen, met sport op GROOT SCHERM. Hier in Holland, Courtney, waar Rutte de scholen open gooide, waar superspreader Thierry door het hele land banjerde, waar Hugo loopt te knoeien met de vaccinatiestrategie en waar we massaal koffiedrinken met de ME (zometeen straks 12:00 uur is het weer Reproductiegetal-BAL op het Museumplein) stevenen we af op een Tijdelijke Verzwaarde Verzwaring Van De Verzwaarde Keiharde Intelligente Lockdown. Het allerlaatste stukje gereedschap in de Catshuis-kist van crisismanager zonder missie Rutte. Daarna gaan we voordeuren dichtlassen. Veel plezier met boodschappen doen vandaag!