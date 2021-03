"De Koninklijke Marechaussee heeft drie jonge vluchtelingen uit Marokko tegengehouden bij de grensovergang in Hoek van Holland.

Door te hangen aan de assen van de trailers, probeerden de drie minderjarigen ongezien de oversteek naar Engeland te maken. Zonder succes dus.

Het drietal is overgebracht naar het asielzoekerscentrum in Ter Apel."

En zolang dit soort lieden niet linea recta op een enkele vlucht naar Rabat worden gezet, maar naar Ter Apel worden overgebracht, blijft er ''something rotten in the state of Denmark'' (waarbij hier voor Denmark uiteraard The Netherlands gelezen moet worden).

Nou ja, hopen op een mooie uitslag vandaag, en dat er dan eindelijk eens iets ten goede gaat veranderen.