Biomassa is het Waterloo van GroenLinks

(Door: Ronald Plasterk)

"Het is een GL-wethouder van Amsterdam die op dit moment de grootste biomassacentrale van het land wil laten bouwen in Diemen.

Daarop aangesproken door Nieuwsuur viel Jesse Klaver geheel stil. Het was een confronterend televisiemoment toen een voormalig lid van GL, Fenna Swart – die uit de partij is gestapt omdat ze het niet eens is met biomassacentrales – Klaver direct aansprak. Klaver herhaalde dat GL tegen biomassa is en probeerde zich er uit te kletsen.

Op de cruciale vraag: waar halen we in de toekomst onze energie vandaan, heeft GL geen antwoord. Kernenergie is voor GL wat abortus is voor de SGP: een geloofsartikel. De GL-inwoners van IJburg willen geen torenhoge windmolens voor de deur, en de zon schijnt wel voor iedereen, maar niet dag en nacht.

Je zou nog kunnen pleiten voor zero-footprint, iedereen arm, maar dat is de partijlijn ook niet. Dan ben je inderdaad door alle opties heen."

(Oorspronkelijke artikel komt uit de Telegraaf

www.telegraaf.nl/watuzegt/2137994546/...

)