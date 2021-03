Dan luister je niet goed. Uit de QR code die gescand wordt aan de deur moet niet te halen zijn of het een negative is dmv een test of een vaccinatie. Dus die persoon ziet alleen "negatief". Een vaccinatie zou dus een negatief moeten geven en een negatieve test moet een negatief geven. Er staat dus niet in dat scherm van die scanner "gevaccineerd of test".

Overigens echt het slechtste idee van Nederland ever maar ik vrees dat men er aan gaat en het gaat gebruiken omdat men zo graag terug wilt naar "normaal". Ik begrijp het, maar ik begrijp niet dat je daar ZO ALLES voor over hebt zoals gebleken is. Ja ik heb ook een aantal testen gedaan en ongetwijfeld zullen mijn gegevens ook al bij een of ander malafide partijtje liggen. Werd vanochtend zomaar gebeld door een nummer uit Hongarije (+36 70 942 8686) Kan een foutje zijn. Maar ik vind het al geneog dat ik zo'n onzinnig kapje draag in de supermarkt terwijl niemand meer karretjes ontsmet en iedereen dus met z'n blote klauwen, ook de oudjes, allemaal die stangen beetpakt.. Dr is dan dus ook een first in first out he.

Call me wappie, maar we moeten hier allemaal niet aan mee moeten doen. Ik gun de stem in ieder geval net als de vorige 2 verkiezingen aan FvD. Heb toch echt wel het idee dat dat de enige manier is om iets structureels te veranderen in dit land. En dan niet alleen vanwege hun tegen de corona geneuzel, maar gewoon uberhaupt over hoe het gaat.