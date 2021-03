Mooie foto, hoor: twee opperhoofden van mondiale clubs bijgelovigen.

Vroegah, in oude westerns, kon je de 'goede' altijd herkennen aan zijn witte Stetson, en de 'slechte' aan zijn zwarte hoed. Lijkt hier ook op te gaan voor die jurken en hoofddeksels.

Franciscus vertegenwoordigt een bijgeloof dat, in ieder geval in het vrije, moderne, seculiere westen, allang op zijn retour is, al ca sinds de Verlichting van de 18e eeuw van zijn scherpe kanten is ontdaan, en hooguit nog een soort folkloristische waarde/attractie heeft.

Al-Sistani daarentegen vertegenwoordigt een achterlijk, middeleeuws, intolerant, agressief kutgeloof dat evenwel flink zijn vleugels aan het uitslaan is in datzelfde vrije, moderne, seculiere westen. We hebben in West-Europa al 20 miljoen van die lieden binnen gekregen in ca 50 jaar, and counting.

Zelf vind ik het niet zo'n dolletjes idee om het ene bijgeloof in te ruilen voor een vele malen vervelender bijgeloof. Misschien moet de EU eens stoppen met de verdere import van moslims. Is dat geen goed idee?