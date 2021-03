Tussen Emmen en de Duitse grens ligt het Wilde Westen en de hoofdstad van dat land is Klazienaveen. De middenstand in Klazienaveen is het onnavolgbare en perspectiefloze coronabeleid meer dan zat en dus zijn de winkels momenteel gewoon OPEN. Want in Brabant hadden ze wel een grote mond en we zouden zogenaamd ook bier kunnen drinken op het terras, maar in Klazienaveen DOEN ze het gewoon. En dat doen die winkeliers dus niet om Grapperhausje te pesten, of om Hugootje te pesten, maar om te overleven. Om ook morgen weer brood te kunnen vreten, om ook morgen weer de rekeningen te kunnen betalen, om ook morgen weer het kind een glaasje melk te kunnen geven. "Het water staat ons aan de lippen. We willen geen burgeropstand, maar we moeten. We kunnen niet meer anders", zegt Harrie van der Velde van de ondernemersvereniging. Nu heeft Klazienaveen precies één wijkagent, dus als er straks complete boa-hitteams met bonnenboekjes staan te wapperen weten we door wie zij gestuurd zijn. Toevallig in de buurt van Klazienaveen? Doe eens dingen kopen!

UPDATE 10.24 uur - Dat was van korte duur. Dreigbericht van de gemeente. Winkels weer dicht.

UPDATE 10.35 uur - Café Del Mondo op de Nieuwmarkt (Amsterdam) is OPEN.

UPDATE 11.44 uur - Café Del Mondo weer dichtgespijkerd door handhavers. Boerke Verschuren (Breda) gaat zo wel open

Geert legt het nog 1x uit