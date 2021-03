Foto uit de tijd dat Ronald Koeman nog bondscoach van het Nederlands elftal was.

Ongelooflijk nieuws over de heilige grond waar u vroeger uw biertje dronk, uw jenever dronk, uw jenever naast uw bier dronk, uw vrouw/man ontmoette, vrienden maakte en weer vriendschappen verbrak, de barman in de maling nam, verhalen verzon, leerde klaverjassen, in de plee kotste, de krant las, in de lampen hing, op de bar stond te dansen, onder de bar lag te slapen, opschepte over dingen die helemaal niet gebeurd waren, klappen kreeg van de uitsmijter en nog veel meer dingen die tegenwoordig hartstikke verboden zijn. DE OMZET IS GEDAALD. "Met name cafés en hotels zijn afgelopen jaar hard geraakt." Eigenlijk gaat iedereen kapot, op deze manier, en uit protest gaan de terrassen morgen.... toch niet open. Wat nou zo fijn is, is dat de ondernemers heel veel perspectief wordt geboden. O nee toch niet.