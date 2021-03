Modellen houden u al een jaar thuis. En dan hebben we het niet over mooie vrouwen op internet die u aan uw zolder gekluisterd houden, maar de coronamodellen van Mark en zijn OMT-adviseurs en ja, ook de in angst gewortelde prognoses fopnoses van Jaap over Britse Varianten. Vandaag komen er nog meer modellen, van CPB en PBL, live om half elf maar alle MSM hebben ze al ontvangen. De koopkrachtplaatjes, puntenwolken en doorberekeningen van campagnebeloftes die toch nooit waargemaakt worden, of die zodanig ingestoken zijn dat een klimaattransitie geen 1000 miljard kost (wat ie wel kost), maar slechts een stuk of tien kopjes koffie per burger. Een beetje hoe de EU ook al decennia aan u wordt verkocht - of beter: hoe u aan de EU wordt uitverkocht. Daarom deze disclaimer, want het wordt een dag vol leugens.

Natuurlijk gaat helemaal niemand op een vroege maandagmorgen naar een econometrist van CDA-huize kijken die uitlegt waarom de voltallige media en alle politieke partijen je vandaag om de tuin gaan leiden met hun eigen klikbeet- en campagnemodellen, maar dan kunnen wij in ieder geval naar eer en geweten zeggen dat het aan ons niet heeft gelegen dat u niet snapt waarom alles altijd alleen maar duurder wordt, maar nooit goedkoper - net zo lang tot niemand in de praktijk nog opwaarts economisch mobiel meegroeit met de theoretische modellen. Omdat politieke partijen hun programma’s afstemmen op PBL & CPB-modellen, zodat ze in de krantenkoppen als BANENKAMPIOEN worden genoemd - zonder dat er écht werk wordt gecreëerd. En, makkelijke slotvraag, weet u wie daar voor betaalt? Juist: u, de modelburger.

