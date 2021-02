Mensonterend staaltje HOE DAN in het Limburgse Helmond, alwaar de kopers van 26 nieuwbouwhuizen van het project Houtse Akker keihard in hun vlaai worden gedaan. De uitermate brakke projectontwikkelaar Earth & Eternity en aannemer Gemert Bouw vochten elkaar de onafgebouwde tent uit over sommen geld, waarop de gemeente eens onderzoek besloot te doen naar de in aanbouw zijnde huizen. "Bij een eerste inspectie kwamen al direct 'ernstige tot zeer ernstige' bouwtechnische en constructieve fouten aan het licht. (...) Zo stuitten de onderzoekers op stalen kolommen in de constructie die niet goed waren bevestigd, was het houtwerk in zeer slechte staat en waren er zorgen over de 'unieke' bevestiging van de stenen gevel." De boel gaat nu maar weer gesloopt worden en de gemeente heeft wat scenario's uitgetekend, maar het komt erop neer dat die gare projectontwikkelaar EN DE KOPERS (die nooit een 'af' huis van binnen hebben gezien) met een restschuld van 2,7 miljoen euro blijven zitten - ook omdat een afbouwgarantie waardeloos bleek door een afbouwverzekering van malafide kudtbedrijf Betaal Garant Nederland. Tering. Een enorme strop voor die arme kopers - en als we niet oppassen een vrij letterlijke.