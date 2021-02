"We hebben het station een opfrisbeurt gegeven. Timur naar lunchtijd, Frank (van der Lende) en Eva (Koreman) zijn de middagshow gaan doen en Mark (van der Molen) en Rámon (Verkoeijen) naar de avond. Sander (Hoogendoorn) zat al even in de ochtend, maar wordt aangevuld met Thijs Boontjbla bla bla bla bla"

TIEN MILJOEN EURO BELASTINGGELD VOOR 2021

LAAGSTE MARKTAANDEEL OOIT

Kap ermee. Nú KAPPEN met die staatsgesubsidieerde supersaaie uit steeds maar dezelfde natte kranten gepapier-machéede flapdrollen van linksdragende deugjockeys, het Arie Boomsma-collectief van de radio, met hun persoonlijkheden van een emmer caramelvla, met hun ringetjes door hun neuzen die in 1993 heel ruig waren tussen de andere zestienjarigen op Star Beach, en hun hippe tatoeages op rare plekken en hun lange manen in hun nek en vooral hun voorliefde voor zeurderige zeikmuziek, van die middle of the road oorsmeerverdikkende troep die je tegenwoordig alleen nog hoort in de wachtkamer van de kaakchirurg, teneinde je nog wat verder de grond in te trappen. De strijd met Spotify, met Deezer, met Tidal, met Soundcloud, met vlogs, met podcasts, met influencers en met YouTube is reddeloos verloren EN STEEDS MAAR WEER PLEURT DE NPO MILJOENEN VAN ÚW BELASTINGCENTEN IN DE BODEMLOZE PUT 3FM. Visie? De visie van 3FM is geschreven op een geel kladblaadje en aan beide kanten staat z.o.z. Káppen met al die rebrandings, káppen met het gegoochel met luisterschema's en middlemanagers en dj-wisselingen en luisterbazen en huisstijlen. Stop ermee, en doe die tien miljoen euro ánders en vooral beter besteden. BOSMAAAAAA!

Bindende luistertip