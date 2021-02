Belarus, heeft niet het drukste vliegveld, en 1 van de grootste havens van Europa. Ook hebben ze een beperkt openbaar vervoer netwerk. En ze zullen ook weinig testen denk ik.

De overheid moet zoals afgesproken eerst kappen met de avondklok. Het is een dwangmiddel. Een dwangmiddel tot gedrag.

Het enige wat er nu gebeurd is. Handhaven op 1lingen wel, maar een groep van 1000 man in een Amsterdams park laat men lopen.

Het is niet meer te verkopen. Hugo zonder kap mag wel. En ik zonder kap kom geen enkele winkel meer binnen.

Het is niet meer te verkopen. Mijn oude oma met 20 man mogen begraven in een beperkte dienst en beperkte ceremonie. Maar als je Black bent, mag je wekenlang woke doen op pleinen.

Het is niet meer te verkopen. Elk nutteloos programma op de Nederlandse TV mag iedere avond elke idioot angst komen zaaien, maar wij mogen de straat niet meer op na 9 uur zonder ausweis.

Het is niet meer te verkopen. De grote online winkels, mogen alles verkopen, in Corona hallen, om in doosjes te stoppen en te versturen, maar de middenstand mag niets.

Het is niet meer te verkopen. Mc Donalds mag open, maar een ondernemer een straat verder mag niemand ontvangen meer op zijn buiten terras.

Het is niet meer te verkopen. De bieb moet dicht. Maar de Netflix draait zijn topjaren.

Het is niet meer te verkopen. Schaatsen kan niet. Behalve Fopke. Maar met zijn allen in een bus op 1km hoog zitten is prima.

Het is niet te verkopen, Supermarkten draaien miljoenen winst, maar doen verder niets aan stroming en sturing, voor een betere aanpak. Jeugd werkt in groepen om de winkel te vullen, terwijl de winkel toegankelijk is. Mensen komen met 3 of 4 karren en personen gezellig met zijn allen winkelen.

Als de economie niet kapot moet, en als we de meest kwetsbare moeten beschermen, dan toch ook de middenstand, van onze eigen stad....

Zoals we het nu doen, draaien we alles in de soep. En ook onze sociale cohesie. Maar misschien is dat ook wel wat er ontbreekt bij de bestuurders. Omdat men dat niet kent of snapt. Want 1 x per jaar met Jort even fietsen op Terschelling is geen sociale cohesie.