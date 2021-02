Mijn vader is automonteur, al 45 jaar, bijna toe aan zijn welverdiende pensioen. Ook in zijn vrije tijd altijd bezig met auto's, zijn grootste interesse. Als hij wat gedetailleerder over zijn zaken praat heeft het gros ook geen flauw idee waar hij het over heeft. Maakt dat hem ook elitair? Of ligt het aan het gebrek aan kennis van "het gros"? Thierry heeft gewoon veel interesse in klassieke muziek en blijkbaar ook in Italiaanse koffie, dat u daar niks van af weet maakt hem niet gelijk elitair. Het kenmerk "elitair" is veel meer dan persoonlijke interesse alleen, het is een levensstijl waarbij die persoon veelal neerkijkt op het gewone klootjesvolk. En ik heb niet de indruk dat Baudet neerkijkt op "gewone" mensen, maar hen juist wil behoeden voor het gevaar wanneer elitaire personen hen proberen mee te sleuren in een neerwaartse spiraal richting de onderkant van de samenleving, terwijl de zogenoemde elite zichzelf verrijkt over de ruggen van deze hardwerkende mensen.