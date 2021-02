Met de dag geloof ik minder dat het nog gaat over corona, en ga ik meer geloven in het “complotverhaal” dat het meer te maken heeft met de grote reset.

Let wel, niet dat corona nep is, of met die reden de wereld in geslingerd is. Nee, dat corona wordt misbruikt met dat doel, net zoals het werd misbruikt voor een vuurwerkverbod.

De vraag is dan wel nog welke rol mensen als van Dissel daarin spelen. Een complot suggereert dat iedereen eraan mee doet. Maar dat lijkt me niet bij zulke mensen. Men kan natuurlijk ook mensen om zich heen verzamelen die vertellen wat voor hun van belang is. Ze hadden ook een van de vele deskundige bij zich kunnen halen die veel kritischer is.

Men moet hier hoe dan ook tegen gaan verzetten, dus hopen dat morgen in het hoger beroep, de initiële uitspraak behouden. Dan hebben ze strafbaar gehandeld.