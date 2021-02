:

Je bent slecht geïnformeerd. Om te kunnen stemmen moet je geregistreerd staan. Heel veel 'cruciale achterbuurten' (net woord voor negers) in Amerika zijn inderdaad in grote getallen gaan stemmen en dat is iets wat ze vroeger niet deden. Dat kwam omdat er duizenden 'activisten' van deur tot deur gingen in die buurten om die mensen op te roepen zich te registreren en hun stem te laten horen. Dat waren geen Trump fans natuurlijk. Die heeft nooit meer dan 9% negerstem gescoord.

Of je dat per brief doet of niet maakt weinig uit voor fraudegevoeligheid. Die fraudegevoeligheid in westerse landen is heel laag. Het kan wel, met veel moeite maar dan word het meestal ruim op tijd en vrijwel altijd achteraf gevonden.

Een bierkelderputsch is meer iets wat kan gebeuren dan grootschalige stemfraude. Dus maak je geen zorgen.