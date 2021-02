Het zoveelste voorbeeld van hoe de decadentie in ons Nederland langzaam vorm krijgt.

Die ene scene in het programma op 18:30 vertelt het hele verhaal. Presentator gooit het plastic dat-ie op 100 meter pad heeft opreraapt voor de voeten van een eikel van Staatsbosbeheer neer. De man roept verontwaardigd "O, nee!" en voegt daar meteen aan toe "Ja nee, dat ruimen we dalijk weer op". Waarop presentator zegt "Ja, maar dat hoeft dan toch niet? Juliie gooien dat toch ook op die paden?" Waarna meneer de eikel zich in allerlei bochten wringt om ons wijs te maken dat Staatsbosbeheer toch echt wel de aangewezen partij is en blijft om ons bos te beheren.

Verziekt, totaal verziekt is Nederland.

Dit is van eenzelfde treurigheid als, pak 'm beet, de toeslagenaffaire of als, pak 'm beet, het functioneren van de GGD's, of als, pak 'm beet, het UWV, of als, pak 'm beet, Groningen en de aardeverzakkingen daar, of als, pak 'm beet, het in samenwerking met de Vattenfalls geforceerd ontgassen van Nederlandse huizen.

We worden omringd door klerken, arrogante, domme, ijdele, machtsbeluste klerken, wier taak het enkel nog schijnt te zijn om de eigen winkel overeind te houden, of die nou draait of niet en of die zich zelf nou aan enige regel houdt of niet.

Het is de klerken al te gemakkelijk gemaakt, lange, lange tijd. Ze regelen de boel, of liever gezegd, ze laten de boel in het honderd lopen, en het interesseert ze geen ene malle moer. Of, erger nog, ze nemen het niet waar. Hun werkelijkheid is een papieren werkelijkheid, met een bordkartonnen decor. Als hun straatje maar schoon is, als de ellende die zij veroorzaken maar niet zichtbaar is, gaan ze gewoon door met waar ze mee bezig zijn, krassen met pennen op hagelwit papier.

Allen al het pakkie dat die eikel aanheeft, met dat malle hoedje. Geen vlekje, geen rafeltje te zien, maar wel stoer doen. "Ik ben Staatsbosbeheer" schreeut dat pakje van dat eikeltje. "Ik ben Staatsbosbeheer" voelt dat eikeltje tot in het diepst van zijn wezen. Maar het is pose, hij valt volledig door de mand als het plastic voor zijn voeten wordt gegooid. "Dit zijn jullie, eikel" roept dat plastic terug. "Dit zijn jullie." Maar het kan er bij hem niet in. Het is niet zijn schuld. Hij doet zo zijn best, in zijn pakkie, in zijn mooie pakkie, en met dat prachtige hoedje op.