Hier in Groningen hebben ze het project 'Samen aan de leiding' en soortgelijk in andere wijken. Dat is er zogenaamd omdat alle leidingen in een groot deel van de stad vervangen moeten worden. Iets waar geen enkele bewoner zin in heeft, want het levert jaren ellende (wonen in een bouwput, herrie, vanaf 7:30 bouwvakkers in je huis die je privacy niet respecteren) op. Het project loopt al een poosje, maar is natuurlijk vertraagd. Inmiddels zijn ze eindelijk aan het inventariseren welke leidingen er zoal liggen en wat er vervangen moet worden. Het is voor iedereen volstrekt duidelijk waar dit inventariseren toe gaat leiden. Namelijk een voorstel tot het afsluiten van het gasnet en, als ze het erdoor kunnen drukken, aansluiting op een warmtenet. De portemonnee van geen enkele bewoner is daarbij gebaat. Zeker wanneer zal blijken dat aansluiting op het warmtenet niet rendabel is voor de goedkoopste huurwoningen en de woningcorporatie een warmtepomp te duur vindt. Die woningen zullen dan gewoon worden gesloopt. Maar die 1000000 woningen, of anderszins toereikend, komen er toch nooit als we schaarse bouwvakkers jarenlang opzadelen met dit soort werk?