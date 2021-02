En dan ook nog dit (bron AD):

‘Deze vaccins belandden tussen de melk en kaas: ‘RIVM was ernstig in de war’

Tientallen delicate vaccins van Pfizer-BioNTech belandden vorige maand in een koelkast in een woonhuis. ‘Het is heel raar dat je vaccinaties zo kunt bestellen. Vijf hele flacons zonder toetsing. We hebben ook met het RIVM gebeld en dat zegt: we kunnen het niet anders maken dan dit. Ik ben er echt van geschrokken dat dit heeft kunnen gebeuren: dat dit door allerlei controles heen is geen gefietst, áls er al controles zijn.’

Een huisarts had dus op eigen houtje vaccins besteld, wat geen probleem is blijkbaar. RIVM en GGD horen dit te coördineren maar er gaat heel wat mis, administratief moet het daar nu al een onvoorstelbare puinhoop zijn.

En dan durven ze met droge ogen te beweren dat we voor de zomer klaar zijn. Tegen zo veel incompetentie valt niet op te boksen. Ik geef het op.